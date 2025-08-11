ثورة غضب داخل الأهلي بعد التعادل مع مودرن.. تعديلات منتظرة على تشكيل الأحمر أمام فاركو.. وحقيقة عدم اقتناع ريبيرو بالأجانب

تلقى جمهور النادي الأهلي خيبة أمل كبيرة بعد التعادل المخيب للآمال أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في افتتاح مشواره بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتعثر في انطلاق الدوري

حيث ظهر الأهلي بشكل باهت رغم الاستعدادات الكبيرة قبل انطلاق الموسم بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ثم معسكر مغلق بتونس.

هذا التعثر أثار غضب جماهير الأهلي خاصة أنه جاء بعد نتائج سلبية تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبيرو، الذي فشل حتى الآن في تحقيق أي انتصار بعد مرور أربع مباريات على توليه المهمة.

وتولى ريبيرو تدريب الأهلي بداية من كأس العالم للأندية، حيث تعادل مع إنتر ميامي قبل أن يخسر من بالميراس ثم تعادل مع بورتو وأخير تعادل مع مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة النادي الأهلي وبين جماهيره، وسط تساؤلات عديدة خاصة فيما يتعلق بطريقة اللعب وأداء اللاعبين، وعدم مشاركة اللاعبين الأجانب بصفة أساسية في مباراة مودرن سبورت بخلاف التونسي محمد علي بن رمضان.

وفي محاولة لتصحيح المسار يستعد ريبيرو لإجراء تعديلات مرتقبة على التشكيل الأساسي في المواجهة القادمة أمام فاركو، أملا في تحقيق فوزه الأول مع الفريق وكسر سلسلة النتائج السلبية التي أثارت الجدل مبكرا في الموسم.

تعديل مرتقب من خوسيه ريبيرو على خط وسط الأهلي أمام فاركو

ويدرس خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراء تعديل على مركز خط وسط القلعة الحمراء في المباراة القادمة أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

ويفكر خوسيه ريبيرو في الدفع بـ أحمد سيد زيزو في مركز خط الوسط بدلا من محمد مجدي أفشة، علي أن يدفع بـ طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.

ريبيرو يدرس تعديل مركز تريزيجيه في الأهلي

يدرس خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعديل مركز تريزيجيه لاعب الفريق في المباراة القادمة أمام فاركو من خلال إعادة اللاعب إلى خط الوسط بدلا من مركز الجناح من أجل إتاحة الفرصة للمغربي أشرف بن شرقي للتواجد أساسيا في مركز الجناح.

ريبيرو يدرس إعادة بن شرقي أساسيا مع الأهلي أمام فاركو

يدرس خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعادة أشرف بن شرقي للتواجد أساسيا في تشكيل الفريق أمام فاركو الجمعة القادم بعد أن تواجد بديلا في مباراة مودرن سبورت امس وشارك في الشوط الثاني.

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ما تردد بشأن اجتماع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وتسجيل اعتراضه على كواليتي اللاعبين الأجانب داخل الأهلي غير صحيح تماما.

وأضاف المصدر أن ريبيرو لديه قناعة شديدة بقدرات جميع اللاعبين.

الأهلي يتعادل مع مودرن سبورت 2-2

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أملا في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، خاصة أن الزمالك حقق فوزا غاليا على حساب سيراميكا كليوباترا.

