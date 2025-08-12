جهاز الشروق يعلن عودة المياه بكامل طاقتها بعد إصلاح عطل محطة التنقية

أعلن جهاز مدينة الشروق الانتهاء من إصلاح العطل بمحطة التقنية بالعاشر من رمضان وتشغيل محطات الشروق بكامل طاقتها، وعودة المياه تدريجيًّا لقطاعات المدينة حسب فرق المناسيب.



وسبق وأعلن الجهاز أنه للإخطار الوارد من جهاز العاشر من رمضان بشأن عدم ثبات محطة التنقية ٦٠٠ ألف م³/يوم وتشغيل طلمبتين فقط على الشبكة وطلمبتين على المولد، مما يؤثر في حصص المياه للمدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة الإدارية، مدينتي، بدر، الشروق، والمنطقة الصناعية، سيتم تخفيض الضغوط على مدينة الشروق. هذا الإجراء سيؤثر في بعض المناطق طبقًا لفرق المناسيب.



وناشد جهاز مدينة الشروق بسكان المدينة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، والتي قد تستغرق ٥ ساعات، وأكد أنه سيتم توفير سيارتين تانك مياه نقيه من جهاز المدينة، وستكونان موجودتين في الأماكن التالية:

أمام سنترال ١ وأمام سوق إسكان المستقبل.

ونصح السكان بتخزين احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المحددة لتجنب أي انقطاع مفاجئ، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع السكان وجهاز المدينة لضمان توفير الخدمات بشكل فعال، وأكد جهاز مدينة الشروق جاهدًا حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، والمحافظات، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بحضور مسؤولي الوزارة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الحالي للتغذية الكهربائية لمحطات روافع مياه الشرب ومحطات تنقية المياه، وروافع ومحطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، على مستوى المدن الجديدة، كما تابع الموقف الحالي للتغذية الكهربائية لمحطات روافع مياه الشرب ومحطات تنقية مياه الشرب وروافع ومحطات الصرف الصحي والتي تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارتها من خلال ١٧ شركة تابعة بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بالعمل على تأمين التغذية الكهربائية لكافة المحطات سواء مياه شرب أو صرف صحي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أهمية وجود مولدات تعمل في حالة الطوارئ، كما وجه بإعداد بيان مفصل بكافة المحطات موضح به موقف التغذية الكهربائية الخاص بها وكافة الاحتياجات اللازمة بالمحطات لتأمين استمرار التغذية الكهربائية واحتياجات كل محطة من المولدات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أننا نستهدف أفضل كفاءة تشغيلية لكافة عناصر منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لكافة المحطات وتأمين كافة احتياجاتها.

