نفوق الأسماك في بحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يكشف الأسباب

كشف الدكتور أحمد سني الدين، مدير عام المزارع بجهاز تنمية البحيرات، حقيقة ما أثير بشأن نفوق الأسماك في بحيرة المنزلة، موضحًا أن ما حدث مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الفصائل ذات الدم البارد.

الفصائل ذات الدم البارد الأكثر تأثرًا

أوضح "سني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة الحياة، أن الأسماك ذات الدم البارد لا تمتلك درجة حرارة جسم ثابتة، بل تتأثر بدرجة حرارة المياه التي تعيش فيها، وهي بحاجة إلى مدى حراري محدد لضمان نموها وصحتها ومقاومتها للأمراض.

موجات الحرارة وراء الظاهرة

وأكد أن موجات ارتفاع درجات الحرارة تتسبب في اختلال حرارة المياه، مما يقلل من كفاءة وظائف جسم السمكة، ويضعف مقاومتها، ويؤثر على جودة المياه، الأمر الذي يؤدي إلى النفوق، مشددًا على أن هذه الظاهرة تحدث في مختلف دول العالم.

حلول لتقليل الخسائر

وأشار مدير عام المزارع إلى أنه عند خروج درجة حرارة المياه عن المدى المناسب، يجب على المزارعين اتخاذ إجراءات وقائية، مثل تقليل كثافة الزريعة، وخفض كميات الأعلاف، واستخدام أنواع من الأسمدة تساعد على تخفيض حرارة المياه، مضيفًا أن المزارعين يعانون منذ فترة ويحاولون مقاومة آثار الحرارة المرتفعة.

