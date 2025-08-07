ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك بالمحال التجارية

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك ارتفاعات ملحوظة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، ليتخطى سعر البلطي الـ 100 جنيه، بخلاف ارتفاع أسعار الجمبري واختفاء الأحجام الكبيرة منه.

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك اليوم في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسماك اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية في السطور الآتية:

بلغ سعر كيلو سمك فيليه أبيض مجمد نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر سلمون مجمد فيليه وزن 360 جرامًا نحو 440 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه سمك الهامور وزن كيلو نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه سمك الهامور مجمد وزن كيلو نحو 535 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السمك بلطي وسط نحو 105 جنيهات.

سعر السمك اليوم

سعر الأسماك اليوم

بلغ سعر كيلو السمك بلطي نحو 110 جنيهات. بلغ سعر كلماري طازج وزن كيلو نحو 365 جنيهًا. بلغ سعر سمك قاروص نحو 500 جنيه للكيلو. بلغ سعر سمك ماكريل ممتاز مجمد نحو 260 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر السمك ماكريل نحو 210 جنيهات للكيلو.

سعر السمك اليوم

أسعار كيلو الأسماك في المحال التجارية

بلغ سعر جمبري مقشر طازج نحو 660 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر جمبري مجمد من 750 إلى 850 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر سمك لوت كبير نحو 200 جنيه للكيلو.

بلغ سعر سمك دنيس حجم متوسط نحو 520 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر سمك مرجان أبو نظارة نحو 405 جنيهات للكيلو.

سعر السمك اليوم

سعر كيلو الأسماك في المحال التجارية

بلغ سعر سمك بهار وزن 2 كيلو نحو 1030 جنيهًا. بلغ سعر سمك إنكليس كبير نحو 550 جنيهًا. بلغ سعر سمك الهامور نحو 1000 جنيه لوزن 2 كيلو. بلغ سعر سمك بياض نحو 240 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر سمك شعور كبير نحو 465 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك اليوم

سعر كيلو السمك في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو السمك فرجينيا نحو 220 جنيهًا.

تراوح سعر كابوريا صغيرة من 220 إلى 235 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر بربوني مجمد نحو 310 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر سمك الهامور كبيرة الحجم وزن 2 كيلو نحو 540 جنيهًا.

بلغ سعر سمك بلطي فيليه نحو 335 جنيهًا للكيلو.

