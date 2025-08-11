الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعديل مرتقب من خوسيه ريبيرو على خط وسط الأهلي أمام فاركو

زيزو
زيزو

يدرس خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراء تعديل على مركز خط وسط القلعة الحمراء في المباراة القادمة أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

ويفكر خوسيه ريبيرو في الدفع بـ أحمد سيد زيزو في مركز خط الوسط بدلا من محمد مجدي أفشة، علي أن يدفع بـ طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.  

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري. 

