تعديل مرتقب من خوسيه ريبيرو على خط وسط الأهلي أمام فاركو

يدرس خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراء تعديل على مركز خط وسط القلعة الحمراء في المباراة القادمة أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

ويفكر خوسيه ريبيرو في الدفع بـ أحمد سيد زيزو في مركز خط الوسط بدلا من محمد مجدي أفشة، علي أن يدفع بـ طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

