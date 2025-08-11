الإثنين 11 أغسطس 2025
اقتصاد

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

فودافون كاش، فيتو

قررت فودافون إجراء تعديلات على رسوم السحب من محفظة فودافون كاش، وجعل الرسوم الخاصة بالسحب من محفظة  فودافون كاش ثابتة بدلا من تحصيل نسبة ثابتة.

رسوم  فودافون كاش الجديدة

وقالت “فودافون” في رسالتها لعملائها: “رسوم السحب بقت 5 جنيه بدل %1 وتقدر تسحب لحد 5,000 جنيه شهريًا من محفظتك برسوم ثابتة من أي مكان”.

وتفيد تلك الخطوة أي شخص يتعامل مع المحفظة، ويقوم بسحب مبلغ يزيد على الـ 500 جنيه من المحفظة والتي تعادل نسبة الـ 1% السابقة.

 استثمارات شركة فودافون

وبلغ حجم استثمارات الشركة خلال العامين الماضيين نحو 24 مليار جنيه، تم توجيهها لتحسين وتطوير الشبكة، وذلك بعد حصولها على الترددات الأخيرة.

وتهدف الخطة الاستثمارية لشركة فودافون مصر إلى تطوير جودة خدمات الشبكة اعتمدت على عدة محاور، أهمها تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة بما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.

مجموعة من الخدمات الجديدة 

وقامت  ببناء أكثر من 1000 برج خلال العام الماضي، وإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، وأهمها خدمة Moneyback التي تمنح للعملاء فرصة استرجاع الرصيد من خلال تطبيق "أنا فودافون"، وتلك الخدمة تعتبر الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات في مصر، وتهدف لتمكين العملاء من التحكم في رصيدهم والخدمات المتنوعة التي يتم الاشتراك بها.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت مجموعة فوداكوم المحدودة- مقرها جنوب أفريقيا- شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر مقابل 2.74 مليار دولار. 

