حماية المستهلك: تلقينا 20 ألف شكوى خلال يوليو وإحالة 125 شركة للنيابة

أعلن جهاز حماية المستهلك عن أبرز جهوده خلال شهر يوليو، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وخاصة السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية، واستجابة لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز التوافق مع مجتمع التجار والصناع تمهيدًا لإطلاق مبادرة شاملة لخفض الأسعار.

جاء ذلك في تقرير تلقّاه الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، والذي استعرض فيه نتائج الحملات الرقابية، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب أبرز الأنشطة الداخلية والخارجية للجهاز.

838 حملة رقابية على الأسواق.. وضبط 50 طن سلع مخالفة

وواصل الجهاز وفروعه الإقليمية تنفيذ حملات رقابية مكثفة، أسفرت عن تنفيذ 838 حملة تفتيشية شملت المرور على 11,342 منشأة تجارية، تم خلالها تحرير 2,675 محضر مخالفة، وضبط 50.1 طن من السلع غير المطابقة أو مجهولة المصدر، بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن أبرز الضبطيات:

ضبط مخزن بالجيزة يعيد تعبئة مواد بناء ومسامير مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية شهيرة، بكمية بلغت 4.3 طن.

ضبط مخزن بالوراق يبيع قطع غيار دراجات بخارية مجهولة المصدر.



ضبط 1,463 جهازًا كهربائيًا معاد تدويره داخل مخزن بالبساتين، و3,000 جهاز في القليوبية ببيانات فنية مغلوطة، جميعها أُحيلت للنيابة.

ضبط 41 طنًا من زيوت سيارات معاد تدويرها بالدقهلية، و4 أطنان من زيت وطحينة فاسدة بالقليوبية.



وأكد رئيس الجهاز استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والمحافظين، وتكثيف الحملات المشتركة لرصد وضبط المخالفات، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تلقي 19,684 شكوى.. و125 إحالة للنيابة بسبب عدم تنفيذ القرارات

أوضح "السجيني" أن الجهاز تلقى خلال يوليو 19,684 شكوى من مختلف القطاعات، عبر وسائل التواصل المختلفة، أبرزها الخط الساخن، تطبيق الهاتف، ومواقع الإنترنت.

كما استقبل الخط الساخن 20,478 مكالمة تنوعت بين طلب قيد شكاوى جديدة أو الاستعلام عن أخرى قائمة. وبلغ عدد الشكاوى المحالة إلى النيابة العامة 125 شكوى ضد شركات لم تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

وتم التعامل مع الشكاوى من خلال الإدارات المختصة، التي تشمل قطاعات: السلع المعمرة، السلع المتنوعة، الاتصالات، السيارات، التحريات، العقارات، الخدمات، والإعلانات المضللة.

أنشطة دولية وتدريب 100 مأمور ضبط جديد

على الصعيد الدولي، شارك الدكتور إبراهيم السجيني في اجتماعات الدورة التاسعة لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بحماية المستهلك، بمقر المنظمة في جنيف، وذلك ضمن فعاليات منظمة "أونكتاد"، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال.

وفي إطار استراتيجية رفع كفاءة العامل البشري، شهد "السجيني" ختام البرنامج التدريبي لتأهيل 100 مأمور ضبط قضائي جديد من مختلف المحافظات، تمهيدًا لدمجهم في الحملات الرقابية لضبط الأسواق.

التمهيد لإطلاق مبادرة خفض الأسعار بالتنسيق مع التجار

وفي سياق تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار، عقد رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا مع رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وعدد من رؤساء الشعب النوعية، بهدف التوافق على آليات تنفيذ مبادرة لخفض أسعار السلع، استنادًا إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتراجع سعر صرف الدولار، بما يعكس التحسن الاقتصادي على أسعار السوق.

وأكد "السجيني" أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل المبادرة، مشددًا على ضرورة أن يلمس المواطن نتائج الإصلاحات الاقتصادية في صورة انخفاضات حقيقية في الأسعار.

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