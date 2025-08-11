أشرف زكي يكلف الفنان محمد عصمت برئاسة لجنة البرامج والعروض بمهرجان النقابة

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري قرار بتولي الفنان محمد عصمت رئيس لجنة البرامج والعروض للدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

والفنان محمد عصمت هو ممثل ومخرج مسرحي مصري من الإسكندرية، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية – أكاديمية الفنون عام 2024 بتقدير جيد جدًا وعضو نقابة المهن التمثيلية وشغل العديد من المناصب ومنها:

مدير مهرجان المسرح العربي لعدة دورات (الثالثة – الرابعة – الخامسة)، دورة الفنان محمد صبحي ودورة الفنان ماجد الكدواني ودورة الفنان كريم عبد العزيز.

مدير مهرجان الميكرو تياترو الإسباني لمدة عامين في الدورتين الثالثة والرابعة.

رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية – الإسكندرية (2022–2024).

وتألق في إخراج عدد من العروض مثل “الرجال لهم رؤوس” و"تسجيل شريط كراب الأخير” والذي فاز عنه بجائزة أفضل مخرج، وفي التمثيل تألق في عرض “الوحوش الزجاجية” وحصل على جائزة أفضل ممثل دور أول – مركز ثاني، وشارك بعرض “منحنى خطر” بالمهرجان القومي للمسرح المصري، ممثلًا عن المعهد العالي للفنون المسرحية.

