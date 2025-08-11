ارتفاع جديد لمؤشر الذهب عالميا والأونصة تسجل هذا الرقم

مؤشر الذهب، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال حركة التداولات، اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، ليلامس المؤشر المستوى 3400 دولار للأونصة الواحدة.

حركة التداول على الأسهم

وأكد خبراء في سوق المال تراجع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما عزّز جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن ويُعزى ذلك إلى تحركات سياسية أمريكية، حيث ضغط الرئيس الأمريكي ترامب لتخفيض أسعار الفائدة وتجاوز الرسوم، بينما أشار وزير الخزانة إلى احتمال زيادتها، ما خلق حالة من عدم اليقين السوقي.

بورصة COMEX

ومن جهة ثانية، شهدت بورصة COMEX تراجعًا في حجم التداول ليصل إلى 116,693 عقدًا، مقارنة بـ148,898 عقدًا في اليوم السابق، بينما بلغت العقود المفتوحة نحو 435,765 عقدًا، مشيرة إلى تقلب معتدل مستمر في نشاط السوق.

توقعات المصارف

وعلى الصعيد التحليلي، يتوقع مصرف HSBC نطاق تقلب بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة لعام 2025، وسط مؤشر على إمكانية حدوث تصحيح طفيف إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,500 دولار في المقابل، حذر Citi من احتمال تراجع السعر إلى أقل من 3,000 دولار أواخر العام أو مطلع 2026، مدفوعًا بتحسن اقتصادي عالمي وتراجع الطلب الاستثماري.

خيار مفضل للمستثمرين

وبرغم ذلك، يبقى الذهب خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين كأصل تحوط ضد خطر التعثر الاقتصادي، حيث تؤثر عوامل مثل ضعف الدولار، قرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية على اتجاهه بشكل واضح.

يتداول الذهب عند تلك النقطة

يتداول الذهب اليوم حول 3300 – 3800 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار والأجواء التجارية المتوترة، في حين يتلقى دعمًا من تحذيرات البنوك الكبرى ومع ذلك، يعكس مؤشر نشاط التداول حالة من الترقب وسط إشارات تدعو للحذر من تصحيح طفيف محتمل قريبًا.

لماذا يهتم الناس بمؤشر الذهب؟

-الاستثمار الآمن: يُعرف الذهب بأنه "ملاذ آمن" في أوقات الأزمات.

-التحوط ضد التضخم.

-تنويع المحافظ الاستثمارية.

-المضاربة في الأسواق العالمية.



مؤشر الذهب، فيتو

ما هو "مؤشر الذهب"؟

مصطلح "مؤشر الذهب قد يُستخدم في أكثر من سياق، لكن غالبًا يُقصد به أحد أمرين:

أسعار الذهب الفورية (Spot Gold Price)

-هو السعر الحالي لأونصة الذهب في الأسواق العالمية (غالبًا بالدولار الأمريكي).

-تداول في البورصات العالمية مثل بورصة نيويورك (COMEX) وبورصة لندن (LBMA).

-يتغير السعر لحظيًا بناءً على العرض والطلب، والتقلبات الاقتصادية، والسياسة النقدية.

مؤشرات تتبع أداء الذهب

-بعض الشركات المالية تُصدر "مؤشرات" تقيس أداء الذهب أو شركات تعدين الذهب.

