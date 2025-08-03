الأحد 03 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى كامل: راغب علامة يعتز بعلاقته بمصر ومؤسساتها الفنية

مصطفي كامل وراغب
مصطفي كامل وراغب علامة، فيتو

أكد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، عن تقديره وشكره للمطرب راغب علامة، وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما دام لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

وثمّن نقيب المهن الموسيقية في منشور له على الـ"فيسبوك" الكلمات التي وجهها له علامة، والتي حملت عبارات التقدير والاحترام لشخصه ومنصبه كنقيب للموسيقيين، كما أوضح أن المكالمة كانت فرصة للتعبير عن معاني الأخوة والاحترام المتبادل بين الفنانين.

وأكد كامل أن الفنان راغب علامة أعرب خلال المكالمة عن رفضه القاطع لمحاولات الإساءة والتشهير الموجهة ضده وضد نقابة الموسيقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس القيم الرفيعة التي يتمتع بها علامة، كما أكد الأخير على احترامه الكامل للنقابة وقراراتها، معلنًا عن نيته زيارة مقر النقابة لتوضيح موقفه بشأن القرار المعلن.

وأشار مصطفى كامل إلى أن حرص راغب علامة على علاقته التاريخية بمصر وشعبها ومؤسساتها الفنية والثقافية محل تقدير واعتزاز، ويعكس وعيه بأهمية احترام النظم المؤسسية ودورها في الحفاظ على كرامة الفن.

واختتم كامل منشوره بالتأكيد على محبته وتقديره الكبيرين للفنان راغب علامة ولمشواره الفني الحافل، مؤكدًا أن نقابة المهن الموسيقية هي البيت الكبير لجميع الفنانين العرب، وأنها ترحب بهم في جميع المسارح المصرية. 

كما شدد على استمراره في أداء دوره الوطني والمجتمعي للحفاظ على هيبة الفن وصون كرامة منتسبيه، وتعزيز قيم التفاهم والتقدير المتبادل مع جميع الفنانين في مصر والوطن العربي.

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