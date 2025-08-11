الإثنين 11 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

ساقية الصاوي تنظم عددًا من الحفلات الفنية والغنائية في أغسطس

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

 تستعد ساقية عبد المنعم الصاوي، لاستقبال جمهور الفن والموسيقى خلال أغسطس بمجموعة مبهجة ومتنوعة من الحفلات، تجمع بين الأصالة والابتكار، وتقدّم تجربة فريدة تناسب مختلف الأذواق.

 

أبرز الحفلات المنتظرة

 وتأتي أبرز الحفلات حفل الفنان أدهم سليمان، الذى من المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه منها "ياسمرا، أنا التايه، مش ندمان" وغيرها، محققًا حضورًا قويًا بين الشباب ومحبي الأغاني العاطفية المميزة. 

 

فيما ينطلق الليلة حفل فرقة طبلة الست في الثامنة مساء، وهي فرقة نسائية تقدم تنوعًا موسيقيًا مستمدًا من فلكلور الريف والصعيد، باستخدام الطبلة والدف وغيرها من الآلات الإيقاعية، لتقديم طابع تراثي نابض بالحياة. 

أما حفل سمية درويش، من المقرر أن ينطلق في الثامنة مساء يوم 16 أغسطس، داخل قاعة الحكمة، وتحيي أمسية غنائية لأبرز أغنياتها مثل «اعتبره قلب وراح»، و«ما بقتش ملاك»، مع إضافات من أعمالها الدرامية والسينمائية. 

ومن المقرر أن ينطلق حفل الشعري - الغنائي لفارس قطرية، يوم 25 أغسطس، بمسرح النهر، ويقدم شاعر "رفيق الليل" أمسية شعرية غنائية تجمع بين الفلكلور وتأثير الكلمة، ويعد من أبرز الأصوات الشاعرية على الساحة حاليًا. 

