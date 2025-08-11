الجمهور يطالب تامر حسني بطرح هذه الأغنية، تعرف على كلماتها

تصدر الفنان تامر حسني، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في الساحل الشمالي وهو يغني رفقة أصدقائه أغنية جديدة لم يتم إدراجها ضمن ألبومه الجديد “لينا معاد”.

أغنية تامر حسني الجديدة

في هذا السياق، طلب الجمهور من تامر حسني أن يطرح الأغنية بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال مواقع السوشيال ميديا.

وتقول كلماتها: “واللي معاه ينسي الحياة، حبيبي أخيرا أنا بين إيديك عشت أدور وأدور حبيبي طول عمري عليك.. ليلي يا ليل طول يا ليل”.

وكان الفنان تامر حسني قد علق على حفله الذي أحياه مؤخرًا في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي حضره عدد كبير من محبيه، حيث نشر عدد من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، قائلا: “من أجمل وأروع حفلات حياتي.. حفل لبنان الأسطوري.. حب وكرم ضيافة فوق الخيال.. شكرًا شعب لبنان”.

وأضاف: “الغالي الحبيب شكرًا حسين كسيره وطارق عليق وياسر الحريري حقيقي تنظيم رائع.. لكم مني كل الحب والاحترام”.

واستقبل الجمهور اللبناني تامر حسني استقبالا كبيرا وتفاعل معه بشكل كبير على المسرح، حيث قدم عددا كبيرا من أغانيه، بالإضافة إلى غنائه ألبوم “لينا معاد”.

وفاجأ تامر حسني الجمهور خلال الحفل بغنائه أغنية come back to me، بالتوزيع الشعبي ورقصات استعراضية على المسرح.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان تامر حسني قد قال خلال بث مباشر على “tik tok”: إن لديه أشخاصا كثيرين يريد أن يخرجوا من حياته، وأضاف: "كل الناس عندهم حد عايزين يخرجوه من حياتهم.. بيبقي حوالينا أحيانا ناس عاملين بيحبونا وهما مش بيحبونا علشان كده أغنية حفلة تخرج من حياتي كانت بتعبر عن الموقف ده".

وأكد تامر حسني أن لهجته السورية في فيلم الفلوس كان صوته الحقيقي وليس دوبلاج، مشيرا إلي أن كان البعض يعتقد أنه تم استخدام الدوبلاج.

وأشار تامر حسني إلى أنه يحب رقم 7 بشكل كبير، مضيفا أن هذا الرقم لديه أسرار كثيرة في حياته.

وكان الفنان تامر حسني ، تحدث عن كواليس أول أغنية في مسيرته وهي “راحت حبيبتي مني”، مشيرًا إلى أنه تعرض للهجوم بعد طرحها.

وقال: "قالوا لي أنت لحقت تنجح، أمَّال لو الأغنية فشلت كنت عملتو إيه ممكن يكون حد ورا ده أو حد مش معجب أنك تعمل كذا حاجة".

تامر حسني يروي كواليس أول أغنية في مسيرته: “قالولي أنت لحقت تنجح ؟!!”

وأضاف: "يعني أنت مضايقك إني أنا لحنت طب أنا هلحن تاني. كان ممكن أحبط وأقول مش هلحن تاني لكن لحنت تاني وغصب عني رحت كتبت ولحنت أغنية يا نور عيني ونجحت جدا".

