رئيس البورصة يشارك قيادات "أرابيا إنفستمنتس هولدنج" احتفالية "قرع الجرس"

افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الإثنين، الموافق ١١-أغسطس_٢٠٢٥، بحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة قيادات شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج وشركة أرابيا للاستثمار والتنمية، فعالية "قرع الجرس" التي نظمتها البورصة احتفالًا بإتمام عملية انقسام للشركة إلى كيانين مستقلين وبدء التداول على أسهم كل منهما.

وقد شارك في الفعالية كل من حازم مصطفى – نائب رئيس مجلس إدارة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، وأعضاء مجلسي إدارة الشركتين والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة والسادة المستشارين ومراقبي الحسابات وقيادات من البورصة المصرية.

وهنأ رئيس البورصة المصرية إدارة الشركة والمساهمين بهذه الخطوة مؤكدًا حرص البورصة المصرية على كل ما من شأنه تعزيز عمليات القيد والطرح وفقًا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة وقواعد القيد المعمول بها.

كما أوضح أحمد الشيخ أن البورصة المصرية لا تدخر وسعًا للعمل على تبسيط الإجراءات مع تعزيز ممارسات الحوكمة ورفع الكفاءة المعلوماتية للسوق وتهيئة بيئة جاذبة للمزيد من الطروحات وقيد الشركات الجديدة.

وأشار الشيخ إلى أهمية العمل على تعزيز جودة الأوراق المالية بالبورصة، بما ينعكس إيجابًا على قوة واستقرار وسلامة السوق.

واختتم الشيخ كلمته الترحيبية قائلًا: إن البورصة تولي أولوية قصوى لتشجيع الشركات الوافدة الجديدة وتنويع القطاعات بما يعزز من جاذبية السوق المصري ويوسع قاعدة المستثمرين.

من جانبه، أعرب حازم مصطفى – نائب رئيس مجلس إدارة أرابيا إنفستمنتس هولدنج – عن شكره لرئيس البورصة وسعادة مجلس إدارة الشركة بإتمام الانقسام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح المجال أمام تعظيم القيمة لحملة الأسهم على المدى الطويل من خلال خلق شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منهما قيمة منفصلة وواضحة بالأسواق، مما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة وتوفير مصادر تمويل من خلال عدة طرق من أهمها طرح زيادة رأس مال على مساهميها أو إصدار صكوك تمويل وفقًا للقواعد المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وذلك على ضوء الاحتياجات اللازمة لدعم المراكز المالية للشركات خاصة العاملة في القطاع المالي غير المصرفي للتوافق مع متطلبات تدعيم رأس المال بشكل مستمر والحفاظ على موقف السيولة بالشركات وتدعيم حقوق الملكية والمخصصات ومواكبة التطور في التكنولوجيا المالية وللحفاظ على مراكز مالية قوية في ظل المتغيرات الاقتصادية وأسواق النشاط التي تعمل بها، وكذلك دعم رؤوس الأموال للشركات التابعة للشركة المنقسمة حفاظًا على النمو الإيجابي وتحقيق أفضل النتائج بإذن الله، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة من خلال عرض مراكز مالية مستقلة ومجمعة لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كل على حدة، متضمنة كافة الإيضاحات المالية اللازمة والإفصاح عنها.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية إعادة الهيكلة الهادفة إلى تعزيز النمو المستقبلي وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال المستثمرين المؤهلين للعمل في أي من أنشطة الشركتين القاسمة والمنقسمة تحديدًا، مع الالتزام الكامل بقواعد القيد والإفصاح في البورصة المصرية.

وأتمت الشركة عملية الانقسام الأفقي وبدء التداول على السهم يوم الإثنين الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٥.

تفاصيل الانقسام والتداول

الشركة القاسمة (أرابيا إنفستمنتس هولدنج - AIH).

النشاط: الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي (التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، التخصيم، التوريق).

إجمالي رأس المال: 296,044,452.62 جنيه مصري.

الشركة المنقسمة (أرابيا للاستثمار والتنمية - AID).

النشاط: المشروعات الكهروميكانيكية، الصناعات الكهربائية، إنتاج الطوب والبلاط.

رأس المال: 171,394,156.78 جنيه مصري.

