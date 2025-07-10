الجمعة 11 يوليو 2025
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معالجة الصدأ الظاهر بالحديد، محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كوبري مشاة وابور الثلج ببنها

صيانة كوبري وابور
صيانة كوبري وابور الثلج بالقليوبية، فيتو

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال رفع كفاءة وتطوير كوبري المشاة الكهربائي "وابور الثلج" بمدينة بنها، مؤكدًا ضرورة دفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت لتسليم الكوبري لخدمة المواطنين.

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معالجة الصدأ الظاهر بحديد الكوبري وإنشاء نظام حديث لتصريف مياه الأمطار

يأتي هذا المشروع الحيوي استجابة للحاجة الماسة لتطوير الكوبري الذي يخدم منطقة حيوية ويستخدمه آلاف المواطنين يوميًّا. 

ويشمل نطاق الأعمال معالجة الصدأ الظاهر بحديد الكوبري والأرضيات، وتطبيق دهانات مقاومة للعوامل الجوية لضمان استدامته.

كما يتضمن المشروع إنشاء نظام حديث لتصريف مياه الأمطار، وتجديد شامل لأنظمة الإنارة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة ونظام إنذار للحريق لتعزيز السلامة العامة، كما يتضمن المشروع أيضًا عمل سلالم معدنية مريحة للصعود والنزول، لتكون بمثابة سلالم مساندة للسلالم الكهربائية من الجهتين في حال حدوث أي أعطال أو انقطاع للتيار الكهربائي.

وأكد محافظ القليوبية على أهمية هذا الكوبري ودوره في تيسير حركة المواطنين بالمنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة إنجاز المشروع وتقديمه بأعلى جودة ممكنة لخدمة أهالي بنها.

صيانة وابور الثلج بالقليوبية،فيتو
صيانة وابور الثلج بالقليوبية، فيتو
صيانة وابور الثلج بالقليوبية،فيتو
صيانة وابور الثلج بالقليوبية، فيتو
صيانة وابور الثلج بالقليوبية،فيتو
صيانة وابور الثلج بالقليوبية، فيتو

 

صيانة وابور الثلج بالقليوبية،فيتو
صيانة وابور الثلج بالقليوبية،فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية شامل محافظ القليوبية

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