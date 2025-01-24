الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة القاهرة تعلن الانتهاء من تطوير نفق القطامية

نفق القطامية،فيتو
نفق القطامية،فيتو
ads

أنهت محافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق القطامية الذي يعد أحد الطرق المؤدية لطريق السخنة والعاصمة الإدارية وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.


وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الإنارة، والرصف، ودهان حوائط النفق، وتجميله بلوحات عن أهم مشروعات العاصمة الإدارية.

وكان  د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ترأس اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء المرحلة الثالثة لتطوير القاهرة الخديوية،  وتحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط المدينة.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري،  ود.عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ود. سحر عطية أستاذ العمارة وعضو مجلس النواب، واللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق وعدد من المختصين.
وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير  تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني للمنطقة.

وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لاستكمال أعمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة الخديوية لتحقيق أقصي استفادة من الأصول والفرص الاستثمارية الكاملة في قلب المدينة، وتطوير الممرات البينية والتي تمثل جزء هام من تركيب وشكل القاهرة الخديوية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وباعتبارها نواة هامة وخطوة أساسية لتطوير المنطقة، والأنشطة الترفيهية والسياحية بها، وكذلك لتعزيز تراثها وهويتها المميزة، واستغلالها ثقافيًا، كما تم مناقشة دراسة مشاركة القطاع الخاص فى أعمال التطوير تحت إشراف جهاز التنسيق الحضارى.

تضم المرحلة الثالثة تطوير العقارات من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة العاصمة الادارية العاصمة الإسكان وزير الاسكان
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

8 نجوم عرب سبقوا عمر مرموش في اللعب مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية