النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

امتثلت مروة يسري المعروفة إعلاميا بـ"ابنة مبارك" المزعومة، أمام نيابة الإسكندرية، لسماع أقوالها على سبيل الاستدلال كشاهدة في الشكوى المقدمة من والدة ووالد الطفل محمد خالد، وذلك بحضور أحمد مهران محامي مقدمي شكوى، وهنادي حسان عضو هيئة الدفاع عن مروة.

وجاء ذلك بشأن الفيديو المتداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعمت فيه مروة أن الطفل تم اختطافه وبيعه لتجار الأعضاء البشرية، وهو الفيديو الذي جعل أسرة الطفل تتحرك مرة أخري لمعرفة مصير ابنهم المختفي منذ أكثر من ٤ سنوات .

وأصرت مروة يسري، على حضور هنادي حسان، محاميتها التي حضرت التحقيقات معها منذ البداية، وأدلت مروة بما لديها من معلومات حول الواقعة.

يذكر أن مروة يسري جرى تجديد حبسها ١٥ يوما، على ذمة قضية رأي عام، بعد بلاغ مقدم من الفنانة وفاء عامر تتهمها فيه بالتشهير والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذا الشأن.

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