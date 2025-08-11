الإثنين 11 أغسطس 2025
مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان جاهزية إمام عاشور

إمام عاشور، فيتو

 قال مصدر بالنادي الأهلي إن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة غزل المحلة يوم ٢٥ أغسطس الجاري، حيث يضع اللاعب في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في عظمة الترقوة. 

تعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري. 

