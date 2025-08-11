الأونروا: أطفال غزة يموتون جوعا وقصفا والاحتلال يبيد جيلا كاملا

قالت وكالة الأونروا اليوم الإثنين إن أطفال غزة يموتون جوعا وقصفا، كما تباد عائلات وأحياء وجيل كامل.

حان الوقت لترجمة التصريحات إلى أفعال فورية

وأضافت الأونروا: التقاعس والصمت عما يجري في غزة تواطؤ وحان الوقت لترجمة التصريحات إلى أفعال فورية.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي، إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد في غزة.

