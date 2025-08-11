الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجزرة الأحد ترفع حصيلة ضحايا الصحفيين في غزة لـ 238 شهيدا

صحفي الجزيرة،فيتو
صحفي الجزيرة،فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238 بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال أمس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندين بشدة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية.

واستهدفت  طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين نازحين في مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن شهداء.

ففي أحدث التطورات، قصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في  شارع اللبابيدي بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 3 أشخاص.

وبالتزامن نفذت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن مصابين معظمهم أطفال، كما شنت غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف جديدة للمباني في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وخلال الليلة الماضية التي شهدت اغتيال مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل إثر قصف خيمة للصحفيين في باحة مجمع الشفاء، استهدفت غارة جوية منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة مما أسفر عن 5 شهداء، وفقا لمصدر في المستشفى المعمداني.

شهداء بخان يونس


وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في المخيم الغربي بمدينة خان يونس.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات شمال مدينة خان يونس، بحسب المصادر نفسها.

وفي وسط القطاع، استهدفت مروحيات إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات.

وبالتزامن قصفت المدفعية والزوارق الحربية المناطق الشمالية والغربية للمخيم.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 52 فلسطينيا أمس الأحد في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع، بينهم 26 من المجوّعين الباحثين عن طعام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال جنوب قطاع غزة خان يونس طائرات الاحتلال الاسرائيلي

مواد متعلقة

مسيرة في تركيا تطالب بفتح ممر إنساني لدخول المساعدات إلى غزة

جيش الاحتلال: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة

أخبار مصر: القاهرة تتخطى الـ40، حالة الطقس اليوم الإثنين، رسالة مؤثرة للصحفي أنس الشريف قبل استشهاده، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

التعليم تكشف المناهج المطورة لجميع المراحل التعليمية

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads