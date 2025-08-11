الإثنين 11 أغسطس 2025
نائب محافظ الوادي الجديد ورئيس شركة فوسفات مصر يبحثان إجراءات إقامة مدرسة التعدين

لقاء نائب محافظ الوادي
لقاء نائب محافظ الوادي الجديد ورئيس شركة فوسفات مصر

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر؛ وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول مدرسة تطبيقية لتكنولوجيا التعدين بالمحافظة، بحضور اللواء عماد العطار مستشار الشركة للعلاقات العامة والحكومية، والدكتور عمرو سليمان كبير استشاري التعليم بشركة جالاكسي الشريك الأكاديمي بالمشروع.

وتطّرق اللقاء إلى مناقشة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها وفد الشركة؛ لدراسة واختيار أنسب المواقع المقترحة لإنشاء المدرسة، وخطة رفع الكفاءة المقترحة لمباني الفصول الدراسية والمعامل والورش.

وأوضحت نائب محافظ الوادى الجديد، أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، تم الاستقرار على تخصيص مقر المدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة، كمقر للمدرسة الجديدة، والتي تضم أقسام  تستوعب التوسعات والرؤية المستقبلية للشركة وتشمل (فني تعدين - صيانة المعدات الثقيلة - فني معمل)، مؤكدةً على سرعة الانتهاء من دراسات الجدوى بحلول شهر سبتمبر المقبل.

المدرسة الثانوية الصناعية الوادى الجديد حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد شركة فوسفات مصر نائب محافظ الوادى الجديد

