رئيس نادي الصحافة الأمريكي ناعيًا أنس الشريف: فقدنا صحفيا مرموقا

أعرب رئيس نادي الصحافة الأمريكي، عن حزنه الشديد لاستشهاد أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي أمس في قطاع غزة.

ووصف رئيس نادي الصحافة الأمريكية أنس الشريف، بأنه كان أحد أشهر مراسلي الجزيرة في غزة منذ بداية الحرب، وكان صحفيا مرموقا وغطى الأحداث على نطاق واسع من غزة طيلة الصراع الحالي".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين ببريطانيا: إن استهداف صحفيي الجزيرة صادم ونتعاطف مع عائلاتهم وزملائهم.

وأضاف: “قتل الصحفيين بغزة استهداف إسرائيلي واضح للجزيرة وعمل مروع آخر في الحرب على الصحافة”.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خيمة للصحفيين مقابل بوابة الشفاء الطبي مما أدى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة.

خيمة الصحفيين

وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن القصف أسفر عن إصابة آخرين من جراء استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين في مدينة غزة.

اغتيال الصحفي حسن أصليح

وفي شهر مايو الماضي اغتالت إسرائيل الصحفي حسن أصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، الصحفي أصليح وقالت: إن "فلسطين فقدت واحدا من أبنائها المخلصين وفقدت الصحافة الفلسطينية أحد أعمدتها الوطنيين الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد أشهر وأهم الأصوات الإعلامية المدافعة عن الحق الفلسطيني وكان في طليعة من قاموا بتغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم الأول ناقلًا الحقيقة للعالم بكاميرته وعدسته وكلماته حتى أصبح أيقونة إعلامية فلسطينية وشاهدًا على جرائم الاحتلال ومصدرًا موثوقًا للمعلومة والصورة".

