انخفاض الأربو والروس، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025، تباينا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما سجلت أسعار البط استقرارًا ملحوظا. 

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

 وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

ونستعرض كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر. 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 15 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض  جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 10 و10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 14 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7  جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات إلى 10.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 12 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 50 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 18 إلى 20 جنيها، بانخفاض  جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 18 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 17  جنيهًا إلى 19 جنيهًا، بانخفاض  جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 17 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 19 جنيهًا.
أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، وهي كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 24 إلى 25 جنيها،.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 24 إلى 25 جنيها.

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

