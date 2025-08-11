الإثنين 11 أغسطس 2025
تطورات أزمة وسام أبو علي وموعد وصول القسط الأول من صفقة أمريكا

وسام أبو علي
وسام أبو علي

 قال مصدر داخل النادي الأهلي إن القسط الأول من صفقة بيع وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي يصل خلال الساعات القادمة بعد حصول الأهلي على تأكيدات بهذا الشأن على أن يعقب ذلك إرسال البطاقة الدولية للاعب.

وأكد المصدر أن اللاعب يستعد للسفر إلى أمريكا تمهيدا للانتظام في تدريبات ناديه الجديد. 

تعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري. 

