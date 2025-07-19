السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

نشوب حريق داخل مصنع في البدرشين

حريق مصنع
حريق مصنع

نشب منذ قليل حريق داخل مصنع في منطقة أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة عليه. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع بأبو صير في مركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء وتم فرض كوردون أمني حول محل البلاغ.

وتواصل القوات جهودها للسيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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مركز البدرشين الحماية المدنية البدرشين

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