جيش الاحتلال: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة.

نتنياهو وحكومته يندفعون نحو الهاوية

في سياق متصل، قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي  إسحاق بريك في مقال بـ هآرتس: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يندفعون نحو الهاوية ويسحبون معهم الدولة.

وأضاف اللواء احتياط إسحاق بريك: أن نتنياهو يقاتل للبقاء ومستعد للتضحية بالمقاتلين والرهائن والدولة.

نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها أمس الأحد، إن تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا.

وأضافت حركة حماس، إن نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل.

وتابعت: “كنا على بعد خطوة واحدة من التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى ونتنياهو انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة”.

