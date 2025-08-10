قيادي بجيش الاحتلال: نتنياهو وحكومته يندفعون نحو الهاوية

قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك في مقال بـ هآرتس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته المتطرفة يندفعون نحو الهاوية ويسحبون معهم الدولة.

وأضاف اللواء احتياط إسحاق بريك: أن نتنياهو يقاتل للبقاء ومستعد للتضحية بالمقاتلين والرهائن والدولة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا.



حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان

وأضافت حركة حماس، إن نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل.



وتابعت: كنا على بعد خطوة واحدة من التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى ونتنياهو انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة.

