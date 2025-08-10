الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان على غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا.


حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان

وأضافت حركة حماس، إن نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل.
 

txt

حماس: الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال شريكة في حرب التجويع والإبادة

وتابعت: كنا على بعد خطوة واحدة من التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى ونتنياهو انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة.

واستطردت: حديث نتنياهو عن تحرير غزة خداع يخفي خططه للتهجير القسري وتدمير مقومات الحياة وتنصيب سلطة تابعة له والطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى هو وقف العدوان والتوصل لاتفاق لا مواصلة القصف والحصار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس نتنياهو الاسري

مواد متعلقة

حماس: الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال شريكة في حرب التجويع والإبادة

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

صفقة غاز إسرائيل؟!

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads