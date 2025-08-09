السبت 09 أغسطس 2025
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة تزوير رخص السيارات بالمعصرة

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي والنصب علي المواطنين بهدف التربح غير المشروع بمنطقة المعصرة.

كان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى معلومات تفيد قيام 3 عاطلين بتزوير المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية - يقوموا بتزوير المحررات الرسمية متخذين من مسكنهما بدائرة قسم شرطة المعصرة مكانا لمزاولة نشاطهما غير مشروع.


وعثر بحوزتهم على عدد من شهادات مزورة وأختام مقلدة وشعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة.

وأقروا بقيامهم بتزوير شهادة التخرج ورخص السيارات والتزوير في المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

