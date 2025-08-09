المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة تزوير رخص السيارات بالمعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي والنصب علي المواطنين بهدف التربح غير المشروع بمنطقة المعصرة.

كان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى معلومات تفيد قيام 3 عاطلين بتزوير المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية - يقوموا بتزوير المحررات الرسمية متخذين من مسكنهما بدائرة قسم شرطة المعصرة مكانا لمزاولة نشاطهما غير مشروع.



وعثر بحوزتهم على عدد من شهادات مزورة وأختام مقلدة وشعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة.

وأقروا بقيامهم بتزوير شهادة التخرج ورخص السيارات والتزوير في المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.