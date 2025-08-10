نتنياهو: سنفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة ونقيم حكما مدنيا بديلا لحماس

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن خطط ما بعد الحرب في قطاع غزة تتضمن فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع، مع إقامة إدارة مدنية بديلة لا تضم حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية.

استبعاد حماس والسلطة من أي إدارة مستقبلية

وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن أي كيان مدني جديد سيتم تشكيله في غزة لن يشمل عناصر من حماس أو من السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن الهدف هو ضمان عدم عودة ما وصفه بـ"التهديد الأمني" من القطاع.

سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على قطاع غزة

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة لمنع إعادة تسليح الفصائل، وضمان استمرار العمليات ضد ما تبقى من البنية العسكرية لحماس.

ملامح الخطة المستقبلية في غزة

وأشار نتنياهو إلى أن الخطة تشمل إنشاء إدارة مدنية محلية تدير شؤون الحياة اليومية للسكان، على أن تكون تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية مباشرة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير الواقع الأمني والسياسي في غزة بشكل جذري.

