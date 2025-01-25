السبت 25 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نادية الجندي توجه رسالة خاصة إلى منة شلبي

نادية الجندي ومنة
نادية الجندي ومنة شلبي، فيتو

وجهت الفنانة نادية الجندي رسالة إلى الفنانة منة شلبي بشأن فيلم “الهوى سلطان” الموجود حاليا في دور العرض السينمائي.

ونشرت نادية الجندي صورة لها برفقة منة شلبي عبر حسابها على تويتر وعلقت: “حبيبتي منة شلبي متابعة خطواتك ومبروك نجاح فيلمك الهوى سلطان من نجاح لنجاح وباتمنى لك التوفيق فى كل أعمالك بحبك أوي أوي”.

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري

 

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منة شلبي نادية الجندي فيلم الهوى سلطان الفن
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