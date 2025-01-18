نادية الجندي: سعيدة بالنهضة الفنية في السعودية ودريد لحام يعلق

JOY AWARDS، قالت الفنانة نادية الجندي إنها "سعيدة بالنهضة الفنية الحاصلة في السعودية، وهذا يثبت أن الفن ليس له وطن".

مجهود تركي آل الشيخ

وتابعت على هامش مشاركتها في حفل "JOY AWARDS 2025":"تركي آل الشيخ عامل مجهود كبير وبالطبع ولي العهد محمد بن سلمان، وسعيدة بالجو الفني الرائع".

حدث فريد JOY AWARDS

من جانبه قال الفنان هاني رمزي:"جوي أوردز حدث فريد وعالمي وننتظره كل عام، وسأقف على الحياد والأفضل سيحصل على الجائزة، واعتدنا ذهاب الجوائز لمستحقيها".

تعليق الفنان دريد لحام



وقال الفنان السوري دريد لحام:"أجواء حفل جوي أوردز رائعة، وتأخذ العقل وما توقعت رؤية هذا التكامل في كل شيء".



وتابع:"مشتاقين للفعل العمل العربي المشترك سواء بالسياسة أو بالثقافة والفنون، ونشكر القائمين على حفل جوي أوردز على الجهد المبذول".



النسخة الخامسة من "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS



ويُبث الحفل الذي يحضره تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

ومن المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.



ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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