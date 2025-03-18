فريدة سيف النصر تكشف رأيها في فستان نادية الجندي المثير للجدل

انتقدت الفنانة فريدة سيف النصر، الهجوم الذي تعرضت له النجمة نادية الجندي بسبب ارتدائها فستانًا معينًا خلال حضورها حفل “جوي أووردز”.

تعرض نادية الجندي للتنمر بسبب فستانها

وأكدت أن ما حدث ليس نقدًا بل تنمرًا واضحًا وغير مقبول، قائلة: "أنا دائمًا برد عن زملائي حتى لو هم ما ردوش.. واللي حصل مع نادية الجندي عيب".

عمر نادية الجندي وفستانها المثير للجدل

وتابعت "سيف النصر"، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"،: "النهاردة حتى لو هي عندها 80 سنة ومحافظة على نفسها وجسمها وطريقتها كدة.. ليه الهجوم الشديد ده؟"، موضحة أن الهجوم على الفنانة نادية الجندي بسبب هذا الفستان هو تنمر وليس نقدًا ولا يصح أن يتم مهاجمتها بهذا الشكل.

دفاع فريدة سيف النصر

ونوهت فريدة سيف النصر، بأنها تدافع عن كل الفنانين وترفض الإساءة لهم، مشيرة إلى أن الهجوم على الفنانين لمجرد مظهرهم أو اختياراتهم الشخصية أمر غير مقبول أخلاقيًا ولا فنيًا، متابعة: "لا يصح الهجوم بهذا الشكل على أي فنانة"، مشيرة إلى مدى تأثير فقدان الفنان بعد رحيله، مؤكدة أن العلاقة بين الفنانين تستمر حتى بعد وفاتهم من خلال أعمالهم وذكرياتهم الجميلة.

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