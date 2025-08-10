المشدد 10 سنوات لمتسابقين بسيارتين ملاكي بتهمة قتل شخصين بالخطأ

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لتعاطي الحشيش والأيس والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتسببهما بالخطأ في وفاة اثنين أثناء التفحيط بسيارتيهما على الطريق الصحراوى بين مدينتي السادات و6 أكتوبر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كانا يتسابقان غير مكترثين بحياة الآخرين، باستخدام سيارتين إحداهما "جيب شيروكى" بقيمة 3 ملايين جنيه والأخرى ماركة "BMW" بقيمة 4 ملايين جنيه بمدخل الطريق الصحراوى بعد البوابات، على مسمع ومرأى من زملائهم المتنافسين في التفحيط.

وأضافت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت في يد المتهمين واصطدما بسيارة أخرى متوقفة على يمين الطريق، ما أدى إلى مصرع قائد السيارة الأخيرة، ومصرع شخص آخر كان يقف بجوار السيارة.

وبضبطهما وعرضهما على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لتوقيع كشف تحليل المخدرات للمتهمين، وتبين أنهما يتعاطيان مخدر الحشيش والأيس

