رئيس التوفيقية للإنشاء والتعمير: ما تم تحقيقه من نهضة عمرانية في عهد السيسي يحتاج 80 سنة لإنجازه

أبرزها فيستا مارينا، مشاريع عملاقة تنفذها شركة التوفيقية في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية

قال المهندس سمير فوزي السيد رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير في تصريحات لفيتو: إن هناك طفرة عمرانية هائلة تم إنجازها على أرض الواقع في عهد الرئيس السيسي، خاصة في المدن الجديدة، وأن هناك تطويرا مستمرا من الحكومة للبنية التحتية لهذه المدن المنتشرة في محافظات الجمهورية.



وأشار فوزي إلى أنه بفضل جهود الرئيس السيسي تغيرت خريطة مصر العقارية، بعد إضافة ما تم من إنشاءات بالمدن الجديدة، وهو ما أدى إلى زيادة مساحة مصر العمرانية.

وشهدت مصر على مدى 11 عاما تنمية عمرانية لم تشهدها على مدار عقود طويلة، حيث يبلغ عدد مدن الجيل الرابع التى تم إنشاؤها في مصر أكثر من ٣٩ مدينة، يأتي على رأسها مدينة العلمين الجديدة التي تعد مركزا ماليا وسياحيا عالميا، مضيفا أن الخريطة العمرانية الجديدة لمصر تسهم في دعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين دعما للسوق العقاري المصري، وأن المدن الجديدة في محافظات الجمهورية أصبحت مناطق جاذبة للاستثمارات



وتابع إن ما تم تحقيقه من نهضة عمرانية في عصر الرئيس السيسي يحتاج إلى 80 عاما لإنجازه، ولكن تم تنفيذه بفضل جهود رئيس مصر المخلص.

80 سنة خبرة



وقال فوزي إنه يعتبر نفسه امتدادا لوالده المهندس فوزي السيد، وأن والده استكمل مسيرة جده الذي أسس الشركة في 1930، واستمر والده المهندس فوزي السيد في تطويرها منذ 1970 واستكمل المهندس سمير فوزي السيد المسيرة، حيث عمل على إعادة هيكلة الشركة منذ عام 2000 إلي الآن



مشروعات الشركة بالعلمين



وأفاد فوزي أن مشروعات الشركة في العلمين الجديدة فيستا مارينا تمت إقامتها على مساحة 60 فدانا وعلى 3 مراحل ويتكون من 2400 شاليه تم تسليمها بالفعل بكامل الخدمات التي تشمل حمامات سباحة ولاند سكيب و مول نورس جيت يضم مجموعة من المحلات العالمية.

وأضاف إن الشركة تقوم بمنح تسهيلات بعدد من أنظمة التقسيط علي 7 سنوات، وقد تصل إلي 10 سنوات أو أكثر.

وتابع: إن العلمين الجديدة أصبحت من أهم المدن السياحية في العالم، وإنها بفضل ما تم إنجازه بها من خدمات أصبحت نسبة الأشغال بها عالية طوال العام شتاء وصيفا، بفضل مشروع الضبعة والسياحة الروسية وأضاف أن عدد الشاليهات المؤجرة من الروس بقرية فيستا مارينا أكثر من 200 شاليه.

وأشار إلى أن مشروع الشركة بالعلمين يتضمن محطة معالجة مياه ومحطة لتحلية مياه البحر وشبكات كهرباء وأن الشركة نفذت 11 كيلو لمد خطوط كهرباء على حسابها الخاص.

وتابع إن الشركة لديها مشروع عملاق في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6000 متر باستثمارات تصل لـ 700 مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.