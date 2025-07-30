الأعنف منذ عقود، زلزال كامتشاتكا الروسية يفجر موجات تسونامي بارتفاع 4 أمتار (فيديو)

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء، برصد موجة تسونامي بارتفاع نحو 4 أمتار بمنطقة ييليزوفسكي في كامتشاتكا، وذلك في أعقاب وقوع زلزال عنيف بقوة 8 درجات على مقياس ريختر بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأفاد حكام أقاليم في روسيا بعدم تسجيل إصابات بعد أقوى زلزال "منذ عقود"، والذي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا، لكن صدرت أوامر بإخلاء بلدة صغيرة في منطقة سخالين بعد تحذير من تسونامي.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تيليجرام "كان زلزال اليوم خطيرا والأقوى منذ عقود".

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات، ولكن روضة أطفال تضررت.

من جانبه، قال حاكم سخالين فاليري ليمارينكو على تيليغرام إنه تم إعلان أمر إخلاء لبلدة سيفيرو كوريلسك الصغيرة بعد صدور تحذير من حدوث تسونامي عقب الزلزال.

كذلك أصدرت سلطات مقاطعة سفيروكوريلسك تحذيرا من خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وأشارت وكالة تاس الروسية إلى تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي في جميع جزر الكوريل.

وحذّرت السلطات اليابانية من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد الزلزال قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

#ÚltimaHora - #Tsunami golpeando las costas de #Kamchatka, Rusia🇷🇺



Los tsunamis son una secuencia de olas y no siempre las primeras olas son las más grandes. pic.twitter.com/aBgpkukOUX — SkyAlert (@SkyAlertMx) July 30, 2025

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة. يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير".

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا من جزيرة هوكايدو ولم يشعر به الكثير من الناس، وفقا لتلفزيون "إن إتش كيه" الياباني.

Alerts ⚠️

This looks to be a much stronger tsunami then expected, this footage was taken from the same area that factory was seen, there is NOTHING left in that area, PLEASE TAKE THIS SERIOUSLY. #Russia #Tsunami #earthquake pic.twitter.com/fVRyUILR1k — Saurabh Yadav (@saurabhydv676) July 30, 2025

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد الزلزال، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأصدر نظام التحذير الأمريكي من التسونامي تحذيرا في هاواي، بينما دعت إدارة الطوارئ في هونولولو إلى إخلاء بعض المناطق الساحلية، قائلة إنه من المتوقع حدوث موجات تسونامي مدمرة.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال على عُمق 19.3 كيلومتر وعلى بُعد حوالي 136 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وفي 20 يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7.4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.