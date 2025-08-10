الأحد 10 أغسطس 2025
خارج الحدود

52 شهيدا بينهم 26 من طالبي المساعدات منذ فجر اليوم بغزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بأن 52 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة  منذ فجر اليوم، من بين شهداء اليوم 26 من طالبي المساعدات.

أعلنت  مصادر  طبية في مستشفيات غزة اليوم الأحد،  سقوط  36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

txt

وزير جيش الاحتلال: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل

وكانت أفادت مصادر طبية بغزة، بإستشهاد 6 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع صبيحة اليوم الأحد.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

