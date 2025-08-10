تأهل الإسكندرية إلى نصف النهائي لمسابقة جائزة سيول للمدن الذكية

اجتازت الإسكندرية المراحل النهائية في مسابقة Seoul Smart City Prize التي تنظمها حكومة سيول عاصمة كوريا الجنوبية في التنمية الذكية للمدن، والتي تركز بشكل خاص على المشاريع التي تعزز الشمول الرقمي وجودة الحياة للمواطن.

والجدير بالذكر أن جائزة Seoul Smart City Prize تعد من أبرز الجوائز الدولية المعنية بالتنمية الذكية، وتركز بشكل خاص على المشاريع التي تعزز الشمول الرقمي وجودة الحياة للمواطن ويتم اختيار مشاريع نصف النهائي بناء على معايير مثل التركيز الإنساني على المستخدم واستخدام التكنولوجيا والبيانات بطريقة مبتكرة وفعالة.

-الاستدامة والعدالة في الوصول إلى الخدمات.

‎وقد تقدم ٢١٦ مشروعا من ١٢٣ مدينة في ٥٨ دولة.

‎واختيار الإسكندرية في الفئة البشرية Human-Cen triCity، يدل على التزام المحافظة بتحسين الحياة اليومية للمواطنين، خاصة الفئات المحدودة الموارد.

‎ومن المقرر الإعلان عن المشاريع النهائية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ خلال فعالية Seoul Smart Life

‎في مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية،وستمنح المشاريع المختارة فرصًا لحضور ورش تدريبية، وعرض أعمالهم في المعرض، وقد تتاح لهم فرص تنفيذ مشاريع تجريبية مدعومة ماليًا وتقنيًا عبر برنامج التعاون الدولي.

‎يعد تأهل الإسكندرية بهذا المشروع الرائد إلى نصف نهائي Seoul Smart City Prize علامة فارقة في مسيرة تطوير المدن الذكية في مصر.

إن مشروع طلمبات المكس لم يكن مجرد تحسين للبنية التحتية، بل خطوة استراتيجية نحو مستقبل حضري مستدام، يرتكز على رفاهية المواطن وتمكينه من الحصول على خدمات أساسية بجودة وعدالة وما له من عوائد على المواطنين فى منطقة المكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.