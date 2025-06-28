السبت 28 يونيو 2025
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محافظات

تعليم دمياط تطلق منصتين إلكترونيتين جديدتين قريبا

محافظ دمياط ووكيل
محافظ دمياط ووكيل وزارة التعليم

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط نقلة نوعية جديدة ضمن مسارها الطموح نحو التحول الرقمي الشامل، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحت إشراف الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الذي يولي ملف التعليم أولوية كبرى ضمن أولويات المحافظة.

لأول مرة.. خدمات تعليمية رقمية في دمياط

تستعد مديرية التعليم لإطلاق منصتين إلكترونيتين جديدتين تمثلان طفرة في مستوى الخدمات المقدمة لكل من الطلاب والمعلمين داخل المحافظة، حيث سيتمكن أولياء الأمور من تقديم طلبات تحويل أبنائهم بين المدارس إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى الإدارات التعليمية، كما تتيح المنصة الثانية للمعلمين تقديم طلبات الندب أو النقل بين الإدارات المختلفة إلكترونيًا أيضًا، وهو ما يسهم في تقليل المعاملات الورقية وتسهيل الإجراءات وتسريعها.

تسهيل الخدمات وتحسين تجربة المستخدم

تعمل فرق متخصصة داخل المديرية على إعداد المنصتين بأحدث المعايير التقنية لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة، تعكس التحول الرقمي الحقيقي في قطاع التعليم، حيث يستهدف هذا التطوير تحسين تجربة المستخدم وتوفير بيئة تعليمية أكثر مرونة وسهولة في الوصول إلى الخدمات، بما يلبّي احتياجات أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.

رؤية متكاملة ضمن خطة الدولة

وتؤكد المديرية أن هذه الخطوة تمثل جزءا من منظومة تطوير أوسع تتبناها الدولة في جميع قطاعاتها، لتكون دمياط من أولى المحافظات التي تفعّل التحول الرقمي بشكل ملموس في قطاع التعليم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لرقمنة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الأداء.

دمياط نموذج للتحول الذكي في التعليم

مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي للمنصتين، تتطلع الأوساط التعليمية في دمياط إلى هذه النقلة التي من شأنها أن توفر الوقت والجهد، وتدعم الشفافية والسرعة في إنجاز الخدمات، مما يجعل تعليم دمياط نموذجًا يُحتذى به في تطبيق التكنولوجيا لخدمة المواطنين والنهوض بالمنظومة التعليمية.

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