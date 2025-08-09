السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الحزب الناصري: احتلال غزة لاستكمال المشروع الصهيوني بهدف تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا،فيتو

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه فرض سيطرته الكاملة على قطاع غزة يمثل عدوانًا سافرًا على الشعب الفلسطيني وكل الأمة العربية، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لـ المشروع الصهيوني الذي يستهدف اقتلاع الهوية الفلسطينية وتصفية القضية برمتها.

 

ما يجري في غزة هو تكرار لسياسات الغزو والتهجير

وقال أبو العلا، في تصريح لـ “فيتو”، إن ما يجري في غزة هو تكرار لسياسات الغزو والتهجير التي عانى منها الشعب العربي في فلسطين منذ عام 1948، موضحًا أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية، في ظل حالة صمت عالمي تمثل شكلًا من أشكال التواطؤ.

ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة

وأضاف أن حزب العربي الناصري يستلهم من فكر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قناعته بأن "ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة"، مؤكدًا أن تحرير الأرض وصون الكرامة العربية لن يتحققا إلا بوحدة الصف العربي وتكاتف الجهود في مواجهة العدوان.

العالم العربي مطالب  بالتحرك العاجل لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل

وطالب أبو العلا كل القوى الوطنية في العالم العربي بالتحرك العاجل لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، وإفشال كل المخططات الرامية لتمزيق الأمة وسلب إرادتها.

