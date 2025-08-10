الأحد 10 أغسطس 2025
حجز التيك توكر نوجا تاتو بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بحجز التيك توكر نوجا تاتو لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال فيديوهات تقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر الشهيرة نوجا تاتو  لنشرها مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

جاءت تلك الحملات الأمنية بعد تلقى بلاغات ضد عدد من البلوجرات تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.

