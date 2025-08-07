الخميس 07 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف أعمال النظافة وتطوير الميادين والمرافق الخدمية بحي غرب المنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بغرب المنصورة، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة ميدانية اليوم داخل عدد من شوارع حي غرب المنصورة، تابع خلالها مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات، ضمن جهود المحافظة لتحسين البيئة الحضرية وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.

جولة ميدانية اليوم داخل عدد من شوارع حي غرب المنصورة

ووجّه "مرزوق" محمد أمين رئيس حي غرب بمواصلة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات بصفة منتظمة، مع الحفاظ على الصورة الجمالية والحضارية للشوارع. وقال: “نظافة الشوارع والميادين جزء من جودة الحياة.. وهي مسئوليتنا كلنا، وهدفنا أن يشعر المواطن بالراحة والانضباط في كل مكان”.

دورات المياه العامة وجه حضاري

كما شملت جولة المحافظ تفقد دورات المياه العامة الواقعة على المشاية السفلية، ووجه بـ تطويرها ورفع كفاءتها لتكون في أفضل حالة ممكنة لخدمة المواطنين والزائرين، وقال: "دورات المياه العامة وجه حضاري.. وهدفنا راحة المواطن في كل التفاصيل، حتى الصغيرة منها".

أهمية تطوير الميادين العامة ورفع كفاءتها ونظافتها 

وأكد اللواء طارق مرزوق على أهمية تطوير الميادين العامة ورفع كفاءتها ونظافتها بصفة مستمرة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء، وتحسين الرؤية البصرية، بما يليق بمدينة المنصورة ومكانتها.

