خلال ساعات، محاكمة ربة منزل بتهمة التسول باستخدام طفل في الأزبكية

تنظر محكمة جنح الأزبكية اليوم الأحد محاكمة ربة منزل بتهمة التسول واستجداء المواطنين واستخدام طفل في ذلك النشاط بمنطقة رمسيس.



البداية كانت أثناء متابعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث لاحظت قيام إحدى السيدات باستجداء المارة باستخدام طفل صغير يبلغ من العمر 3 أعوام ثم تتعدى على من يتجاهلها بالسب والشتم.

تمكنت الخدمة الأمنية من ضبط المتهمة التي اعترفت باحترافها مزاولة نشاط إجرامي تخصص في التسول وأن الطفل الصغير الذي معها هو نجل قريبتها تعطيه لها للتسول به مقابل أجر آخر اليوم.



تم اقتياد المتهمة إلى قسم الشرطة وعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، حيث ضبط بحوزتها مبالغ مالية عبارة عن 500 جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.