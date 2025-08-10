الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلال ساعات، محاكمة ربة منزل بتهمة التسول باستخدام طفل في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر  محكمة جنح الأزبكية اليوم الأحد محاكمة ربة منزل بتهمة التسول واستجداء المواطنين واستخدام طفل في ذلك النشاط بمنطقة رمسيس.


البداية كانت أثناء متابعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث لاحظت قيام إحدى السيدات باستجداء المارة باستخدام طفل صغير يبلغ من العمر 3 أعوام ثم تتعدى على من يتجاهلها بالسب والشتم.

تمكنت الخدمة الأمنية من ضبط المتهمة التي اعترفت باحترافها مزاولة نشاط إجرامي تخصص في التسول وأن الطفل الصغير الذي معها هو نجل قريبتها تعطيه لها للتسول به مقابل أجر آخر اليوم.


تم اقتياد المتهمة إلى قسم الشرطة وعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، حيث ضبط بحوزتها مبالغ مالية عبارة عن 500 جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الأزبكية التسول منطقة رمسيس أمن القاهرة

مواد متعلقة

تحرير 21 ألفا و504 قضايا تسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال بالمحافظات خلال شهر

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

أول بيان من محافظة القليوبية عن حريق محال سور محطة مترو شبرا الخيمة

بدأ بمحل عصير، اللحظات الأولى لحريق محال وباكيات سور مترو شبرا الخيمة (فيديو)

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت

هل يفاجئه ترامب بلقاء بوتين؟، البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا

3 التزامات على مراقبي الحسابات في البنوك وفق القانون

حالة الطقس اليوم الأحد، تحذير شديد من ذروة الموجة الحارة

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

خدمات

المزيد

3 التزامات على مراقبي الحسابات في البنوك وفق القانون

الكليات المتاحة وفق مؤشرات التنسيق لـ دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

5 التزامات على المرخص له بممارسة أنشطة المخلفات وفقا للقانون

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النمر في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads