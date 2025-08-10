وزارة الثقافة تفتتح الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل الثلاثاء المقبل

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساءً بقصر الفنون، البينالي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش وبالتعاون مع كلية التربية الفنية وجمعية أمسيا (التربية عن طريق الفن - أفريقيا والشرق الأوسط).

وتأتي الدورة تحت عنوان "تغيرات المناخ"، ويضم العرض نحو 300 عمل فني لأطفال من 17 دولة هي (مصر، فلسطين، لبنان، قطر، سوريا، رومانيا، بولندا، عمان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الهند، الفلبين، العراق، السودان، الأردن، أوكرانيا).

وتشكلت اللجنة العليا للبينالي من: الدكتورة سرية صدقي رئيسًا، وعضوية الدكتور أحمد حاتم سعيد القوميسير العام، والدكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، والدكتورة مها مزيد، والدكتورة رانده فخري.

من جانبه قال الدكتور أحمد حاتم القوميسير العام: "إن الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الأطفال تقدم رؤية أطفال العالم لتغيرات المناخ في محيطة ورؤيته لهذا الموضوع، والتعبير عن الصورة التي يود أن يقدمها للعالم عن أحلامه، وما يتمنى أن يرى العالم عليه في المستقبل، ليكون تعبير أطفال العالم في هذه الدورة من البينالي هي الرؤية المستقبلية لأطفال العالم اليوم ولقادة العالم في المستقبل القريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.