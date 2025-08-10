الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزارة الثقافة تفتتح الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل الثلاثاء المقبل

بينالي القاهرة الدولي
بينالي القاهرة الدولي للطفل، فيتو

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساءً بقصر الفنون، البينالي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش وبالتعاون مع كلية التربية الفنية وجمعية أمسيا (التربية عن طريق الفن - أفريقيا والشرق الأوسط).

وتأتي الدورة تحت عنوان "تغيرات المناخ"، ويضم العرض نحو 300 عمل فني لأطفال من 17 دولة هي (مصر، فلسطين، لبنان، قطر، سوريا، رومانيا، بولندا، عمان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الهند، الفلبين، العراق، السودان، الأردن، أوكرانيا).

 

وتشكلت اللجنة العليا للبينالي من: الدكتورة سرية صدقي رئيسًا، وعضوية الدكتور أحمد حاتم سعيد القوميسير العام، والدكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، والدكتورة مها مزيد، والدكتورة رانده فخري.

من جانبه قال الدكتور أحمد حاتم القوميسير العام: "إن الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الأطفال تقدم رؤية أطفال العالم لتغيرات المناخ في محيطة ورؤيته لهذا الموضوع، والتعبير عن الصورة التي يود أن يقدمها للعالم عن أحلامه، وما يتمنى أن يرى العالم عليه في المستقبل، ليكون تعبير أطفال العالم في هذه الدورة من البينالي هي الرؤية المستقبلية لأطفال العالم اليوم ولقادة العالم في المستقبل القريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد فؤاد بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل فنون الطفل قطاع الفنون التشكيلية

مواد متعلقة

الفنون التشكيلية تحتفي بتصاميم هوية حديقة الزهرية

الأكثر قراءة

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف عن موقف الشناوي من مباراة فاركو

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads