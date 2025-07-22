أول تحرك من وزير الرياضة بشأن أزمة حسن شحاتة الصحية

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأحد أبرز رموز كرة القدم المصرية عبر التاريخ، والذي يخضع للعلاج بعد إجراء منظار على الجهاز الهضمي.

وفي أول تحرك بعد أزمة حسن شحاتة الصحية، كلف الدكتور أشرف صبحي اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية لمدرب الفراعنة السابق والتواصل المستمر مع الفريق الطبي المعالج، وتقديم أوجه الدعم اللازمة في إطار الاهتمام برموز الرياضة وتقديرًا لمكانته ودوره الكبير في تاريخ الكرة المصرية.

كما أجرى وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع حسن شحاتة عقب خروجه من غرفة العمليات، للاطمئنان على حالته الصحية، كما تواصل صباح اليوم مع نجله كريم حسن شحاتة، بحضور عدد من الرياضيين، للاطمئنان على تطورات حالته.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، مؤكدًا على حرص الوزارة على متابعة حالة الرموز الرياضية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الجودو استعدادات استضافة البطولة العربية

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو للاطلاع على آخر استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية والتي تنظمها مصر يوم 8 أغسطس المقبل.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات لاعبي المنتخب المصري التابعين للمشروع القومي للناشئين للجودو واستعدادات المنتخبات القومية للأولمبياد القادم بلوس أنجلوس 2028.

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الجودو استعدادات استضافة البطولة العربية

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لرئيس اتحاد الجودو علي النتائج الجيدة التي حققها المنتخب المصري للناشئين والشباب في بطولة أفريقيا بأنجولا.

وكان المنتخب المصري للجودو شباب وناشئين قد نجح فى تحقيق 25 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب للجودو والتي أقيمت فى لواندا بأنجولا يوليو الجاري.

أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويليام لويس ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، ولاكي مليلو رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، والمهندسة آمنه الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري وذلك بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

ويتواجد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش في مصر علي هامش استضافة كأس العالم للناشئين.

أشرف صبحي يلتقي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

وتناول اللقاء إدراج رياضة الاسكواش ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027، والتي تستضيفها مصر لتكون البطولة من ضمن البطولات التي يتأهل منها لاعبي لعبة الاسكواش إلي الأولمبياد القادم خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الأبطال المصريين في اللعبة علي مستوي السيدات والرجال والتي تزيد من فرص مصر في الأولمبياد القادم.

كما تطرق اللقاء الي تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الدولي نحو الترويج للعبة فى أوليمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد دخول اللعبة ضمن ألعاب الأولمبياد القادم.

وعلي هامش الاجتماع قام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش بدعوة وزير الرياضة لحضور المؤتمر الذي ينفذه الاتحاد الدولي بمصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.