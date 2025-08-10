طرق فحص زيت محرك السيارات قبل تغييره

زيت محرك السيارات، تحتاج السيارات من وقت لآخر لفحص زيت محرك السيارات الذي يعتبر شريان الحياة لمحرك السيارة، لذا لابد من فحص الزيت بانتظام وتغييره خلال موعد الصيانة المحدد له، ويستخدم زيت المحرك في العديد من الاستخدامات المختلفة داخل محرك سيارتك أبرزها يجعل السيارة تسير بانتظام على الطرق العامة بدون تعطيل.

ويعتبر فحص مستويات زيت المحرك بانتظام، أو على الأقل كل 3500 كلم أو نحو ذلك، لا يوجد محرك سيارة متماثل، لذا فبينما قد تتمكن سيارة ما من السير لآلاف الأميال دون الحاجة إلى إعادة تعبئة الزيت، قد تحتاج سيارة أخرى إلى فحصها بشكل متكرر.



طرق فحص زيت المحرك



لذا يجب ركن سيارتك على أرض مستوية، وانتظر حتى يبرد المحرك، ويضمن أن الزيت لديه الوقت الكافي للاستقرار في حوض زيت المحرك، مع إعطاء قراءة أكثر دقة، كما أنه يحمي من تمدد السوائل وخزان الزيت بسبب الحرارة، إذا فتحت غطاء خزان الزيت بينما المحرك ساخن، فإنك تخاطر برش الزيت مما قد يؤدي إلى حروق. إذا قمت بقياس الزيت بينما المحرك ساخن، فسيبدو لك أن هناك أكثر من الموجود بالفعل.

مقياس الزيت في السيارة

افتح غطاء المحرك وتأكد من أن لديك منشفة مطبخ أو قطعة قماش في متناول يدك. حدد مقياس الزيت في السيارة، وهو قضيب معدني طويل ورفيع عادةً ما يكون له مقبض بلاستيكي أصفر أو برتقالي، من السهل الوصول إليه عادةً، ولكنه سيكون منفصلًا عن غطاء تعبئة الزيت.

قم بإزالة مقياس الزيت برفق، مع الحرص على عدم سكب الزيت على المحرك والمكونات الأخرى، ثم قم بمسحه وتنظيفه، ثم أعد إدخاله ثم اسحبه مرة أخرى، ويحتوي مقياس الزيت على علامات الحد الأدنى والحد الأقصى في النهاية.

قد يختلف تصميم هذه العلامات من سيارة إلى أخرى، ولكن يجب أن تكون واضحة للقراءة دائمًا. يجب أن يترك المحرك السليم علامة زيت بين الاثنين. ويفضل أن تكون أقرب إلى الحد الأقصى من الحد الأدنى، ولكن ليس فوق أو أسفل العلامتين.

لون زيت المحرك

في هذه المرحلة، تحقق من لون الزيت. يجب أن يكون زيت المحرك فاتح اللون وذهبي اللون. إذا كان داكنًا أو أسود اللون، فهذا يعني أنه أصبح قديمًا ويجب أن تفكر في تغييره.

ويتحول لون زيت المحرك في سيارات الديزل بسرعة إلى اللون البني الداكن لأن الزيت يرشح السخام وغيره من نواتج الاحتراق. طالما أن الزيت بني غامق اللون، فلا داعي للقلق. إذا كان الزيت أسود اللون في سيارة ديزل، فيجب أن تفكر في تغييره، بمجرد الانتهاء من فحص الزيت، يجب عليك إعادة إدخال مقياس الزيت بقوة داخل المحرك.

وقد قررت بعض الشركات المصنعة، مثل BMW، عدم تركيب مقاييس قياس تقليدية في بعض الطرازات، واختارت بدلًا من ذلك شاشة قراءة.تختلف طريقة الوصول إلى هذه القراءة وفقًا للسيارة، ولكن كقاعدة عامة، ستحتاج إلى الانتقال إلى قائمة كمبيوتر الرحلة والعثور على الخيار الصحيح لعرض مستوى الزيت.



زيت المحرك الذي تحتاجه السيارات

الدليل المسجل على علبة زيت المحرك

إذا كنت تعيش أو تقود سيارتك في مناخات حارة أو باردة، فستحتاج إلى زيت محرك بتصنيف وزن مختلف. يشير تصنيف وزن الزيت إلى لزوجة الزيت أو مدى سماكة السائل. يؤدي الزيت الأثقل أداءً أفضل في الطقس الحار، بينما يكون الزيت الأخف سمكًا أقل في الطقس البارد.

إضافة الزيت إلى المحرك أمر بسيط للغاية. وللتأكد من برودة المحرك، قم بفك غطاء الزيت، والذي يوجد عادة في الجزء العلوي من المحرك. وإذا لم تكن متأكدًا من هذه الخطوة، فاستشر الوكيل المحلي أو راجع دليل الاستخدام. باستخدام قمع، صب كمية صغيرة من الزيت في المحرك، واتركه حتى يستقر، ثم تحقق من مستوى الزيت باستخدام مقياس العمق. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى إضافة المزيد، فما عليك سوى تكرار العملية، مع تذكر إضافة كميات صغيرة في كل مرة.

تجنب ملء المحرك بالزيت أكثر من اللازم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة. إذا كنت تعتقد أنك واجهت مشكلة، فمن الأفضل أن تحصل على رأي خبير من أحد التجار أو مراكز الصيانة المحلية. فالصيانة الرديئة قد تؤدي إلى إصلاحات مكلفة في المستقبل.

