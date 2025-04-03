وقع في حب مصر، ملياردير إماراتي يتجول بشوارع القاهرة على أنغام أحلى بلد بلدي (فيديو)

بث رجل الأعمال الإماراتي، الملياردير خلف الحبتور، مقطع فيديو له وهو يتجول في شوارع القاهرة، مؤكدًا أنه توجه إلى مكتبه في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة سيرًا على الأقدام، وتوقف لشرب الشاي على أحد المقاهى.

من يزور مصر يعشقها

وكشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن عشقه لمصر، قائلًا: "من يزور مصر يعشقها، وتصبح محفورة في القلب بتاريخها، بأهلها، بجمالها وروحها الطيبة"

خلف الحبتور يتجول في شوارع مصر الجديدة، فيتو

وقال رجل الأعمال خلف الحبتور في تغريدة له، عبر منصة "أكس": "صباح جميل من شوارع القاهرة، منطقة العروبة، حيث توجهت اليوم إلى مكتبنا سيرًا على الأقدام، وتوقفت لشرب الشاي في إحدى "القهاوي" المصرية الجميلة."



وتابع خلف الحبتور "أشارككم هذه المقاطع القصيرة على أنغام أغنية "أحلى بلد بلدي" للفنان الكبير محمد قنديل، سامحًا لنفسي أن أتشارك مع أهلنا المصريين الأعزّاء حب مصر الشقيقة."

وعن عشقه لمصر، قال خلف الحبتور "فمن يزور مصر يعشقها، وتصبح محفورة في القلب بتاريخها، بأهلها، بجمالها وروحها الطيبة. تحية محبة وتقدير لأرض الكرم والتاريخ."

الحبتور يسير في شارع العروبة على أنغام أحلى بلد بلدي

ويظهر مقطع الفيديو، الذي بثه رجل الأعمال خلف الحبتور وهو يسير في شارع العروبة بمصر الجديدة، على أنغام أغنية الراحل محمد قنديل "أحلى بلد بلدي"، حيث توقف عند مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في حي مصر الجديدة، وتوقف لتناول الشاى على أحد المقاهي.

صباح جميل من شوارع #القاهرة، منطقة العروبة، حيث توجهت اليوم إلى مكتبنا سيرًا على الأقدام، وتوقفت لشرب الشاي في إحدى "القهاوي" المصرية الجميلة.



أشارككم هذه المقاطع القصيرة على أنغام أغنية "أحلى بلد بلدي" للفنان الكبير محمد قنديل، سامحًا لنفسي أن أتشارك مع أهلنا المصريين الأعزّاء… pic.twitter.com/l26EwFMWgB — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) April 3, 2025



وكان رجل الأعمال الإماراتي، الملياردير خلف الحبتور، قد كشف عن السر في حبه المتزايد لمصر، مؤكدًا أنه وقع في حب مصر منذ أن زارها في حقبة الستينات من القرن الماضي، ولم يتمكن من التعافي من حبها والإعجاب بها حتى اليوم.

وكشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن سر حبه لمصر فقال “إن مصر كانت قبلة لأهل الفن والعلم والثقافة والصناعة والاقتصاد، منذ العشرينيات من القرن الماضي، وبرز دورها عالميًا كمقصد سياحي، بسبب مقومات تميزها على الخارطة العالمية للسياحة، بجوانبها المتنوعة (ترفيهية، وثقافية، وبيئية، وعلاجية)”.

الحبتور لم يتعافَ من حب مصر

وتابع، في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس": "منذ زيارتي الأولى لجمهورية مصر العربية الحبيبة في آخر ستينات القرن الماضي وقعت في حبها، ولم استطع التعافي من هذا الحب حتى اليوم ومن الإعجاب الذي يتجدد لدي في كل مرة تطأ قدماي أرضها المبروكة.."

خلف الحبتور يتجول في شوارع مصر الجديدة، فيتو



وأكد خلف الحبتور أن "حب مصر أم الدنيا ليس حكرًا علي، فقد لمس سحرها كل من زارها أو سمع بها. ففي بداية القرن الماضي، كانت مصر قبلة لأهل الفن والعلم والثقافة والصناعة والاقتصاد، بدأ ذلك في العشرينيات، حيث ازدهرت الفنون والثقافة في مصر"

وقال خلف الحبتور عن حبه لمصر: "بدأ الفنانون الأجانب بالتوافد إليها لبناء حياتهم المهنية، حتى الموسيقيين الأمريكيين بحثوا لهم عن موطن في "أم الدنيا" كعازفيّ الجاز الشهيرين بيلي بروكس وجورج دانكان."

كما قال الحبتور: " كما ترسّخ افتتان العالم بالثقافة المصرية القديمة حتى أصبح هوسًا دفع أشهر مصممي الأزياء في أمريكا وأوروبا للاستلهام من الحضارة المصرية في أعمالهم. كذلك صناعة الأفلام بدأت بإنتاجات كثيرة عنها."

القاهرة باريس على النيل

وعن مظاهر الجمال في مصر، قال خلف الحبتور: "بالنسبة لفن العمارة، فقد طغت الاتجاهات النيو كلاسيكية على أساليب بناء وهندسة أبرز مباني القاهرة حيث تحولت في ذلك الوقت إلى "باريس على النيل"، وبرزت فيها مباني أيقونية تقف حتى اليوم شامخة شاهدة على هذا التاريخ العظيم في شوارعها."

القاهرة باريس على النيل، فيتو

وأوضح خلف الحبتور أن "مصر تبرز عالميًا كمقصد سياحي لما تمتلكه من مقومات تميزها على الخارطة العالمية للسياحة بجوانب متنوعة؛ ترفيهية، ثقافية، بيئية، وعلاجية. وهي أيضًا عُرفت بصناعاتها المتفوقة في مجالات عدّة كاستخراج وتصنيع المعادن والصناعات الثقيلة المختلفة، والنسيج والصناعات الغذائية، كذلك بمنتجاتها الزراعية التي يتم توريدها إلى كل بقاع الأرض."



وقال الحبتور: "لطالما سمعنا عن الشركات العالمية التي كانت تطلق موديلاتها الفاخرة في مصر أولًا مثل شركة رولز رويس، وعن أن مصر كانت تمنح القروض لبعض الدول مثل اليابان. وقد عاصرت شخصيًا الحقبة الزمنية التي كانت تشابه أفلام هوليوود الراقية من حيث أناقة أهلها، ورقي أجوائها ونظافة شوارعها وذوق محلاتها...".

وأضاف خلف الحبتور "مصر في كل مراحلها خلابة ودورها كلاعب أساسي على الساحة العالمية لا يمكن أن يتغير. اللهم احفظها واحفظ أهلها وأبعد عن الشر والحسد."



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