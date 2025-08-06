الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بينها الزمالك بعد جدولة مديونياته، اتحاد الكرة يصدر رخص الأندية المشاركة أفريقيًّا

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، في إطار التزامه الكامل بتطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم رخص الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026، وذلك استنادًا إلى معايير الكاف الخاصة بمنح التراخيص، والتي حددت يوم 6 أغسطس موعدًا نهائيًا للانتهاء من إجراءات إصدار الرخص.

مجلس اتحاد الكرة يؤكد دعمه الكامل للرباعي الأفريقي

وفي هذا السياق، أعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، عن دعمه الكامل للأندية الأربعة: الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، في مشوارهم الإفريقي، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع راية الكرة المصرية.

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

موعد غلق القيد الصيفي

تغلق إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 6 أغسطس، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026. 

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد في الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 7 أغسطس، ولن يكون بإمكان أي نادٍ بعدها قيد لاعبين جدد في قائمته للموسم الجديد.

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية 

وانطلقت فترة القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم رخص الأندية المصرية البطولات الأفريقية هاني ابوريده الأهلي بيراميدز الزمالك المصري

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يشترط تقديم العقود ورخص التدريب قبل إصدار الكارنيهات الجديدة للأجهزة الفنية

موعد غلق اتحاد الكرة باب القيد الصيفي لموسم 2025 - 2026

مجلس اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة شئون المنتخبات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعد طلب الكشف عن مديونيات الأندية

الأكثر قراءة

أول تعليق من رئيس الوزراء بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

استوري يوثق حضوره، تطورات أزمة غياب عبد القادر عن مران الأهلي اليوم

رسميا، الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

الزمالك يحسم صفقة خوان ألفينا لمدة 4 مواسم

مدبولي يحسم الجدل بشأن منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم

الحكومة تكشف عن آلية التسعيرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء تسجيل الرغبات

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفساد في الأرض، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بوجود عقبات في تحقيق الأهداف

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads