بينها الزمالك بعد جدولة مديونياته، اتحاد الكرة يصدر رخص الأندية المشاركة أفريقيًّا

اتحاد الكرة، في إطار التزامه الكامل بتطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم رخص الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026، وذلك استنادًا إلى معايير الكاف الخاصة بمنح التراخيص، والتي حددت يوم 6 أغسطس موعدًا نهائيًا للانتهاء من إجراءات إصدار الرخص.

مجلس اتحاد الكرة يؤكد دعمه الكامل للرباعي الأفريقي

وفي هذا السياق، أعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، عن دعمه الكامل للأندية الأربعة: الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، في مشوارهم الإفريقي، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع راية الكرة المصرية.

الأهلي، فيتو

موعد غلق القيد الصيفي

تغلق إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 6 أغسطس، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد في الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 7 أغسطس، ولن يكون بإمكان أي نادٍ بعدها قيد لاعبين جدد في قائمته للموسم الجديد.

بيراميدز، فيتو

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية

وانطلقت فترة القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

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