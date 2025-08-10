ارتفاع صادرات الصناعات الطبية إلى 455 مليون دولار خلال 6 شهور

أعلن المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل أن إجمالي صادرات الصناعات الطبية المصرية سجل نحو 455 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقابل 341 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 33%، مما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع في الأسواق العالمية.

القطاعات التصديرية

وأوضح التقرير الذي حصلت فيتو على نسخة منه، أن صادرات الأدوية جاءت في الصدارة بقيمة 201 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 169 مليون دولار في نفس الفترة من 2024 تلتها مستحضرات التجميل بقيمة 140 مليون دولار مقارنة بـ109 ملايين دولار والمستلزمات الطبية التي حققت 115 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار في فترة المقارنة.

نسخة من التقرير حصلت عليه فيتو

وأكد المجلس أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس جودة وتنافسية المنتجات الطبية المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مشددًا على استمرار الجهود الترويجية وفتح أسواق جديدة لتعزيز نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.

