جامعة حلوان تُعلن عن مسابقة أفضل مشروع تخرج ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

أعلن مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان، عن فتح باب التقدم لمسابقة أفضل مشروع تخرج، والتي تُقام ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، وذلك في إطار أنشطة قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

مسابقة أفضل مشروع تخرج جامعة حلوان

تهدف المسابقة وفقا لما أوضحته الدكتورة مايسة نبيه مدير المجمع إلى تشجيع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة في مجالات إدارة المياه، الحفاظ على الموارد المائية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، خاصة في مجالات الري والصرف الصحي.

فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

ويتم عقد محاضرة تعريفية حول المسابقة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء 5 أغسطس الساعة 8 مساءً عبر رابط Zoom

من هنا

Passcode: 620363

ويتم التقديم من خلال الترشيح الأكاديمي حيث يُسمح لكل قسم بترشيح مشروعين كحد أقصى عبر البريد الإلكتروني الرسمي من هنا.

وتقديم تقرير التخرج: تقديم ملخص باللغة الإنجليزية لا يتجاوز 14 صفحة، التسجيل الإلكتروني: يجب على ممثل الفريق التسجيل عبر منصة مسابقات CWW، وتكون فترة التقديم من 15 يوليو حتى 15 أغسطس.

ويتم التسجيل على منصة مسابقات من هنا

كذلك يجب ملئ هذا النموذج بغرض متابعة النتائج مع الباحثين من هنا

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس حرص الجامعة على دمج البحث العلمي بسوق العمل، وتمكين الطلاب من تقديم حلول عملية لقضايا المياه الملحة في مصر والمنطقة.

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