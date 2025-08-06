رئيس جامعة حلوان: المجمع الطبي يضم مستشفى بسعة 1600 سرير ويخدم 8 ملايين نسمة

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال اجتماع مجلس الجامعة، أهمية الإسراع في استكمال مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي "المجمع الطبي"، نظرًا لدوره الحيوي في خدمة سكان جنوب القاهرة وشمال الصعيد، حيث من المتوقع أن يخدم أكثر من 8 ملايين نسمة.

رئيس جامعة حلوان يؤكد ضرورة الإسراع في استكمال المجمع الطبي الجامعي ويدعو لدعمه

وأشار إلى أن المشروع يشمل مستشفى بسعة 1600 سرير، ويُعد من أكبر المشروعات الطبية التعليمية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية داخل الجامعة.

المجمع الطبي الجامعي

وفي خطوة لدعم المشروع، أعلن الدكتور قنديل عن إتاحة التبرع للمجمع الطبي عبر تطبيق InstaPay، داعيًا أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع المدني للمساهمة في هذا الصرح الطبي الذي يمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

يُذكر أن المجمع الطبي يتم إنشاؤه داخل الحرم الجامعي، وسيتم تنفيذه على أربع مراحل، وقد بدأت أعمال الحفر والبنية التحتية بالفعل، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى والعيادات الخارجية خلال عام.

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